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طقس خريفي مستقر وحار نسبياً يسيطر لبنان

30
SEPTEMBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، ورياح ناشطة أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر وحار نسبياً يسيطر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى غد السبت على ان تنخفض درجات الحرارة إبتداء من يوم الأحد وذلك تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة ويقترب نحو الشرق.

معدل درجات الحرارة لشهر ايلول على الساحل بين 24 و32 درجة، ولشهر تشرين الاول بين 21 و29 درجة.


-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وفي نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، مع رياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد تصل سرعتها مساءً لحدود ال 45 كلم/س.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الاحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع بداية انخفاض في درجات الحرارة، ورياح ناشطة أحياناً مع تكون الضباب على المرتفعات .

الاثنين: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من الفترة المسائية في المناطق الجبلية والشمالية.

- الحرارة على الساحل من 31 الى 26 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 18 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: شرقية الى شمالية شرقية ناشطة أحيانا جنوب البلاد، سرعتها بين 15 و35 كم/س و تلامس ال 45 كم/س .

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90% .

- حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,31

-ساعة غروب الشمس: 18,25

 

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