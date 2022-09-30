خاص - الطرح الأميركي للترسيم اليوم.. هل يحطّ هوكستين؟

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خاص tayyar.org -

يُرتقب أن يتسلم لبنان اليوم الطرح الأميركي المكتوب في مسألة الترسيم البحري مع إسرائيل.



وليس من الواضح مسار وصول الطرح الى بيروت، بين قائل عبر السفارة الأميركية، وبين من يتوقّع أن يحط في بيروت في الساعات المقبلة المنسق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي آموس هوكستين.



ويبدي مسؤول كبير تفاؤلا ملحوظا، متوقعا أن يأتي الطرح الأميركي متوافقا مع الرؤية اللبنانية، بما يؤدي الى دخول لبنان مسارا واعدا يؤسس لتحوّل هائل مستقبلا في طبيعة الاقتصاد الوطني.



ويقول المسؤول: صحيح أن المسار النفطي الغازي طويل ويحتاج الى وقت، لكنّ الإتفاق البحري في حال حصل مؤشر الى تغيّر غير مسبوق يؤسس لإنتقال لبنان تدريجا الى عصر جديد حيث الإقتصاد المنتج هو نقطة الارتكاز.