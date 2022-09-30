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أسرار الصحف ليوم الجمعة 30 أيلول 2022

30
SEPTEMBER
2022
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال أحد النواب الجالسين في الصفوف الخلفيّة إنه متأكد من أن النائبة سينيا زرازير هي صاحبة الصوت لهمسا أميني وإنها مثل زميليها غسان سكاف وبلال حشيمي خالفت وعدها لزملائها فلم تنتخب ادة الذي انتخبه سكاف ولم ينتخب معوّض الذي انتخبه حشيمي ولم ينتخب لبنان بعكس وعودهم جميعاً.

 

خفايا

قال مصدر نيابيّ إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يشترط على القوات والكتائب ونواب الـ 13 لتوحيد الصفوف رئاسياً أن يترك له اختيار المرشح الرئاسيّ، كما في ترشيح النائب غسان سكاف لمنصب نائب رئيس مجلس النواب وأن القوات تطلب ضمانات سعوديّة قبل السير بالتسمية.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تردَّدت معلومات أن جلسة الورقة البيضاء، كانت استعراض قوة بوجه دعم دولة كبرى لمرشح يعتبر من «صقور المعارضة»!


غمز

أثار تراجع وزير عن تعميم أصدره بلبلة لجهة العجز الظاهر- في نظر اقتصاديين- عن إدارة ملف التحوُّل في سعر صرف الدولار وتأثيره على المالية العامة والأسعار.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

قالت شخصية معارضة بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمس إن على القوى السيادية أن تعمل على خطة عملية لمواجهة تطيير النصاب والجلسات بالتنسيق مع القوى الرافضة للمس بالدستور، بدل الإستسلام للفراغ وكأنه صار قدراً لا يلقى أي معارضة وبالتالي إن السكوت عنه لم يعد مقبولاً.

 

على رغم التداول باسمه كمرشح محتمل للمعارضة لم يسجل أي تصريح أو حضور للنائب السابق صلاح حنين الذي يبقى اسمه مطروحاً للتوافق عليه في حال الدعوة إلى جلسات انتخاب جديدة.

 

تساءلت أوساط سياسية عمن يقف وراء سؤال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب للرئيس بري «هل يفرض الدستور انتخاب ماروني لرئاسة الجمهورية؟».

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