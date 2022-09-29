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لبحث ملف حاكم مصرف لبنان.. وفد أوروبي رفيع المستوى يصل الى لبنان للمشاركة في مؤتمر عن مكافحة الفساد

29
SEPTEMBER
2022
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يصل الى لبنان وفد أوروبي رفيع المستوى، يضم النائب في البرلمان الاوروبي ماريا ارينا، النائب في البرلمان البلجيكي ورئيس الجمعية البرلمانية لتنظيم الامن والتعاون في أوروبا مالك بن عاشور، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي لودوفيك هاي، عضو وسكرتير مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غيريو، إضافة الى محامين فرنسيين وسويسريين متخصصين في استعادة الاموال المنهوبة.

وبحسب بيان لـ "المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان" ومركزه روما، يأتي حضور الوفد الى لبنان "في اطار ينظمه المنتدى... وسيشارك فيه عبر الـ (زوم): النائب السويسري فابيين مولينا، ويليام بوردو مؤسس جمعية (الشيربا) المدعية في ملف حاكم مصرف لبنان على رياض سلامة في فرنسا. ومن لبنان سيحضر المؤتمر النائب جورج عطا الله، مقرر لجنة الادارة والعدل، والمحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس الذي تولى التحقيق في ملف رياض سلامة، مدعي عام جبل لبنان بالاستئناف القاضية غادة عون، قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف، القاضي فيصل مكي، المحامي وديع عقل".
ويعقد المؤتمر السبت الاول من تشرين الأول في فندق الـ "سان جورج"

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