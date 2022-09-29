هبة إيطالية للصليب الأحمر اللبناني في صور

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قدمت الكتيبة الايطالية العاملة في اطار قوة الامم المتحدة الموقتة “اليونيفيل”، هبة عبارة عن مستلزمات طبية لفائدة الصليب الاحمر اللبناني في مركز صور، في حضور قائد القطاع الغربي لـ”اليونيفيل” الجنرال الإيطالي جوزيبي برتونشللو، رئيس بلدية صور حسن دبوق، رئيسة فرع صور مزين سقلاوي عجمي، رئيس إقليم قطاع جنوب الليطاني للاسعاف والطوارئ نادر جودي، رئيسة قسم DRR للحد من المخاطر والكوارث ريم سلمان، رئيس قسم الإسعاف والطوارئ في صور لبنان طفلا، رئيسة قسم الناشئين والشباب فرح علوية، أعضاء الهيئة الإدارية والمتطوعين هيفاء الرفاعي، نورا خضرا، اماني عوض ومادونا برادعي والمتطوعين والضباط الإيطاليين. .

وتأتي الهبة مبادرة لمكتب التعاون المدني العسكري الإيطالي للواء أوستا، حيث تكمن أهمية الهبة في مساعدة الجهاز الطبي والتمريضي لمركز الصليب الأحمر في القيام بالمهام الموكلة اليه ومساعدة السكان المحليين لمواجهة الأخطار المحدقة.

وشكرت السيدة مزين عجمي، رجال حفظ السلام من اللواء “أوستا” على مبادرتهم. وأثنت على دور الكتيبة الايطالية في “اليونيفيل” لا سيما على صعيد الاعمال الانسانية. وقالت:”لطالما تميز الجنود الإيطاليون بالمبادرات الشخصية الإنسانية والتي تضاف إلى نشاطات مكتب التعاون المدني – العسكري الذي يواصل من دون انقطاع إنجازه للمشاريع الحيوية لمصلحة السكان المحليين. إن هذه المؤسسة باتت رمزا لحب الحياة وإن إنقاذ الآخرين هو مثال للعطاء النبيل”.