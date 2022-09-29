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قائد الجيش في تكريم شهداء "المخابرات": سنواصل واجبنا ولن نسمح للوطن ان ينهار

29
SEPTEMBER
2022
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 أقيم في قيادة الجيش - مديرية المخابرات حفل تكريم شهداء المديرية، في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي وعدد من الضباط وذوي الشهداء.


استُهل الحفل بالوقوف دقيقة صمت، ثم أزاح العماد عون والعميد القهوجي الستار عن النصب التذكاري للشهداء، بعدها وضع قائد الجيش إكليلاً من الزهر على النصب تخليداً لذكراهم وتكريماً لتضحياتهم، وألقى كلمة، قال فيها : "ننحني اليوم إجلالًا أمام أبطال مديرية المخابرات وشهدائها الذين لم يبخلوا بدمائهم حفاظًا على الوطن وسيادته. لقد حملوا في وجدانهم قضية الوطن، لولاهم لما بقي لبنان وجيشه منيعَين في وجه التحديات، فلهُم ولأهلهم الذين تحمّلوا ألم الخسارة ومرارة الفراق كلُّ التقدير والعرفان".

واضاف: "سنكمل مسيرتهم في صون بلدنا لأن التضحية قدر لنا وليست خيارًا،وقال:". نحن الآن نخوض معركة الفوضى ضد الاستقرار، والصمود ضد الانهيار. لن نسمح للمؤسسة العسكرية أن تنهار، ولن نسمح للوطن أن ينهار، وسنواصل القيام بواجبنا. فالتاريخ يكتبه الشهداء بدمائهم والأبطال بتضحياتهم".

بدوره ، شدد العميد القهوجي في كلمته على أن "شهداءنا لم يبخلوا يوماً وصولاً للتضحية بأرواحهم من أجل وطنهم فنالوا من الحياة أسمى ما يُنال، ونِلنا نحن من استشهادهم العز والمجد والفخر. أمامكم نؤكد التزامنا بحفظ التضحيات الغالية، من خلال حماية وطننا لبنان وصيانة السلم الأهلي بما يحقق السلام الداخلي، الذي لا يكون من صُنع الجبناء، إنما يصنعه من ارتضى التضحية في ساحات الشرف شاهداً للحقيقة ومستشهداً لأجلها".

وفي ختام الحفل، تم توزيع دروع تذكارية على أهالي الشهداء.

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