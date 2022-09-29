درغام: المطلوب التفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية ولن نصل لترشيح فرنجية

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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام الى "أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم كانت جلسة جس نبض والأرقام التي شهدناها تؤكد أن الجميع بحاجة لتفاهمات، ولفت الى أن توزيع الكتل النيابية داخل المجلس أظهرت أن الجميع لا يملكون النصاب، والكل أمام أمر واقع جديد يتطلب الجلوس للوصول الى تفاهمات.

ورأى أن الوزير باسيل كان لديه الجرأة بخلاف الآخرين وأعلن أنه غير مرشح ومستعد للبحث بمرشح توافقي، وأضاف في حديث لقناة OTV: لا أعتقد أننا سنصل الى ترشيح سليمان فرنجية ولكن يمكن أن نجلس معه للتفاهم على مرشح. معتبرا أن الذهاب الى خيار رئيس تحدي هو ضرب من الجنون أمام الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الضاغطة.

وفي ما يتعلق بدعم النائب ميشال معوض قال درغام: "النائب معوض ليس رئيس تحدي من قبلنا، ولكن طرحه بهذا الشكل أدى الى حرقه ولو أقدم الثنائي الشيعي على طرح المرشح سليمان فرنجية بنفس الطريقة لكان تم حرقه أيضا".

وشدد درغام، على متانة العلاقة بين التيار الوطني الحر والجيش اللبناني وأكد أن البزة العسكرية بالنسبة لنا مقدسة، وقائد الجيش جوزيف عون غير مرشح للرئاسة.

أما في الملف الحكومي فلفت الى أن "لا خيار سوى بولادة الحكومة وهناك ثلاث إحتمالات لجهة تبديل بعض الوزراء وكلها ستؤدي الى تشكيل الحكومة. وأضاف: إن إسم النائب محمد يحي لم يطرح لترؤس وزارة من عكار وبالتالي لم يوضع فيتو عليه، والاسم الذي يريده رئيس الجمهورية بات معلوما بحال أراد ميقاتي تبديل وزير الاقتصاد".