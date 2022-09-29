ناصيف: جواب بري يقطع الطريق أمام وصول أي رئيس للجمهورية بنصاب الأكثرية المطلقة وليس الثلثين

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غرد الصحافي مارون ناصيف عبر تويتر بالقول:

من أهم ما سمعناه في جلسة اليوم هو سؤال النائب سامي الجميل: "دولة الرئيس النصاب بتاني دورة بيبقى ٨٦؟"

الرئيس نبيه بري: "اكيد النصاب بكل الدورات ٨٦"

سؤال بمحلّه وجواب يقطع الطريق أمام وصول أي رئيس للجمهورية بنصاب الأكثرية المطلقة أي الـ٦٥ وليس الثلثين أي ٨٦



رهيب المايسترو يلي أدار اللعبة السياسية بجلسة انتخاب الرئيس اليوم

اولاً لأنو التحالف يلي صوت بـ٦٣ ورقة بيضاء كان قادر يجيب الـ٦٥ بس قرر ما يكشف وراقو إنو معو الأكترية المطلقة(٦٥) وضيّع الأصوات الباقية

قصداً.

تانياً لأنو لما طيّر النصاب طيروه عا صوت واحد ببقاء ٨٥ نائب بالقاعة