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اليونيفيل: لاثارو ترأس اجتماعا ثلاثيا وحث على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة حوادث السلوك العدائي على طول الخط الأزرق

29
SEPTEMBER
2022
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ترأس رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو اليوم، بحسب بيان للبعثة، "اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في موقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة".

ولفت البيان الى أن "رئيس بعثة اليونيفيل أكد أن مجلس الأمن، في تجديد ولاية اليونيفيل مؤخرا، شدد على قيمة هذه الاجتماعات: أكد القرار 2650 على أهمية الآلية الثلاثية، وحث الأطراف بشدة على الاستفادة بشكل بناء وموسع من هذا المنتدى".

وأشار البيان الى أن "الاجتماع ناقش الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية، والبرية بالإضافة الى قضايا أخرى في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ (٢٠٠٦) والقرارات الأخرى ذات الصلة. وأشار قائد اليونيفيل إلى أن القرار 2650 شدد على التزامات الطرفين بالعمل والمساءلة في حالة حدوث انتهاكات. وحث رئيس بعثة اليونيفيل على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة العدد المتزايد من حوادث السلوك العدائي على طول الخط الأزرق، اذ انه أمر مهم في وقت حساس".

وذكر البيان أنه "مع قدوم موسم الزيتون، قال القائد العام إنه يتطلع إلى ترتيبات محلية طويلة الأمد بمساعدة من اليونيفيل، كونه يعود بفائدة فورية وملموسة على المجتمعات المحلية كترتيب إنساني".

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