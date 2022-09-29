إجتماع ثلاثي إستثنائي في رأس الناقورة... هذا ما تمّ بحثه!

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عقد إجتماع ثلاثي استثنائي اليوم الخميس، في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواءAroldo Lazaro ، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد منير شحاده.



تطرق الجانب اللبناني إلى "الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة".



كما دعا "الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الاسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية".

كذلك شدد الجانب اللبناني على "ضرورة انسحاب العدو الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر والمناطق المحتلة الـ 13 حيث يتحفظ لبنان على الخط الأزرق والمناطق الـ 17 حيث يوجد خرق دائم للخط الأزرق".