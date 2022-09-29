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حميه أطلق الورشة التحضيرية لأشغال تنظيف وتعزيل مجرى نهر الغدير

29
SEPTEMBER
2022
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أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه بعد ظهر اليوم الورشة التحضيرية لأشغال تنظيف وتعزيل مجرى نهر الغدير، استعدادا لفصل الشتاء ولمنع انسدادها جراء النفايات المتراكمة، في حضور رئيس اتحاد بلديات الضاحية المهندس محمد درغام، رئيس بلدية الشويفات زياد حيدر وحشد من الفاعليات الحزبية والاجتماعية والشعبية.


واستمع الوزير حميه لمطالب الناس، مؤكدا "أهمية التعاون المستمر بين اتحاد بلديات الضاحية والأهالي القاطنين في الجوار وضرورة العمل معا لمنع الإنسداد لمجرى النهر لما فيه مصلحة على الصعيدين المجتمعي والبيئي".

وأشار حميه الى ضرورة التكامل والتعاون بين وزارة الاشغال العامة والنقل واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، خصوصا في ما يتعلق بأشغال تعزيل مجاري مياه الأمطار في نطاق البلديات لما لها من دور تكاملي مع مهام فرق متعهدي الوزارة، مشددا على "ضرورة قيام متعهدي رفع النفايات من البلدات والطرق الرئيسية، حفاظا على السلامة العامة والمرورية". وناشد المواطنين بالتعاون مع حملات التوعية التي ستقوم بها البلديات في المنطقة.

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