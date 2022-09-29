living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليونيسف: نرحب بقرار فتح المدارس الرسمية أمام الطلّاب في 3 تشرين الاول... وبرنامج تعليمي جديد في مرحلته التجريبية

29
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر، ان اليونيسيف ترحب بقرار وزارة التربية والتعليم العالي فتح المدارس الرسمية أمام الطلّاب في 3 تشرين الاول المقبل.

ولفت في بيان الى ان لبنان يشهد حالياً كارثة تعليمية وتعلّمية، حيث أدت الأزمات العديدة والمتتالية إلى دفع قطاع التعليم في البلاد إلى حافة الانهيار.

وقال: "بينما نشيد بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم العالي لإعادة جميع الأطفال إلى مقاعد الدراسة، بعد حضور متقطّع لأكثر من ثلاث سنوات فقد شهدنا أيضاُ، خلال تلك السنوات الثلاث، ارتفاعاً في عدد الأطفال المتسرّبين من المدرسة، بحيث تشير التقديرات إلى أن 16 في المائة من الأطفال اللبنانيين و49 في المائة من الأطفال اللاجئين السوريين غير ملتحقين بالتعليم الأساسي".

واضاف: "استجابة ً لهذا الواقع، باشرنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، مرحلة تجريبية لبرنامج تعليمي غير رسمي جديد يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8-14 عاما والذين إنقطعوا عن التعليم لسنتين متتاليتين أو أكثر. إذ يستفيد الأطفال المشاركون من برنامج تعليمي تمّ تصميمه بناء على احتياجاتهم ومستواهم العلمي، لإعطائهم فرصة الالتحاق بالتعليم الرسمي. وانطلقت المرحلة التجريبية من البرنامج في شباط 2022، مستهدفة 5000 طفل في 19 مدرسة خاصة . ويجري حاليا تقييم المرحلة التجريبية من البرنامج".

وكشف أن خطة البرنامج الذي صمم ليستفيد منه حوالي 50000 طفل، تم تعليقها لحين الانتهاء من تقيم المرحلة التجريبة، ومن المناقشات مع وزارة التربية والتعليم العالي والجهات المعنيّة.

وأوضح أن اليونيسيف تعمل على دعم الأطفال والشباب للحصول على تعليم جيد وشامل في المدارس الرسمية كما من خلال توفير مسارات تعليمية بديلة تحاكي الاحتياجات الفردية للأطفال الأكثر ضعفاً، وبخاصة المتسرّبين منهم، مشيرًا الى إن برامج اليونيسف المتعلّقة بالتعليم في لبنان هي جزء من خطة عمل سنوية يتمّ إعتمادها والموافقة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

واكد ان اليونيسيف ستواصل دعمها الطويل الأمد لقطاع التعليم مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، الذين قدموا، منذ العام 2011، التمويل والمساعدة التقنية للتعليم الرسمي في لبنان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout