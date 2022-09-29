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حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم

29
SEPTEMBER
2022
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اعلنت قيادة الجيش في بيان، انه “أقيم في ملعب صيدا البلدي حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم.

ترأس الحفل قائد منطقة الجنوب العميد الركن روجيه الحلو ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن الحلو كلمة في المناسبة جاء فيها:” ستلتحقون بوحدات الجيش المنتشرة على امتداد مساحة البلاد، وستضمّون سواعدكم إلى سواعد رفاقكم، في مهمة الدفاع عن الأهل والأرض، ضد العدو الإسرائيلي والإرهاب، وكلّ من يحاول التعرض لسلامة الوطن وأمنه واستقراره”.

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة”.

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