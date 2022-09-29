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أفادت قناة "كان" الإسرائيلية أنه "من المتوقع أن تبدأ في الأسبوع المقبل عملية فحص سلامة أنابيب حقل كاريش بموازاة جانب التقدم الجوهري في الاتصالات لحل النزاع البحري بين كيان العدو ولبنان".



وبحسب القناة، الفحص سيستمر عدة أسابيع وعندما ينتهي فقط سيبدأ استخراج الغاز، وبناءً عليه سيتم اختبار سلامة المنصة ومنظومة سحب الغاز الطبيعي من المنصة إلى المنظومة القطرية.



وشدّدت القناة على أنّ "الحديث لا يدور عن استخراج غاز طبيعي، إنما تدفق غاز طبيعي بالاتجاه المعاكس، من الساحل إلى المنصة، من أجل فحص المنظومات".

القناة لفتت إلى أنّ "المسؤولين في المؤسسة السياسية الاسرائيلية يعتبرون أن الأسابيع التي سيجري فيها الفحص ستؤمن نافذة زمنية إضافية للتوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية مع لبنان، قبل بدء استخراج الغاز من الحقل".



ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها، إن "موعد استخراج الغاز سيبدأ عندما تتمكن المنصة من ذلك، زاعمة أن هذا الموعد غير مرتبط بتهديدات حزب الله".



وذكرت أنه "في ظل التقدم في الاتصالات للاتفاق، تلقى وزراء "الكابينت السياسي-الأمني" يوم أمس دعوة لجلسة ستعقد يوم الخميس 6 تشرين أول"، وبحسب التقديرات سيُعرض في هذه الجلسة الاقتراح على الاتفاق على الحدود البحرية الذي سيرسله الوسيط الأميركي مع لبنان عاموس هوكشتاين في الأيام القريبة.