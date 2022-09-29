الرئيس عون تابع وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وابدى ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في مكتبه في قصر بعبدا، وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس النواب، مبديا ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات، على رغم ان تسلسل الاحداث خلال السنوات الماضية يحتّم اجراء تقييم للاداء السياسي العام في البلاد.

واعرب الرئيس عون عن امله في ان تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، اضافة الى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، بفعل الاخطاء التي ارتكبت منذ اكثر من 30 سنة، واوصلت البلاد الى ما نحن عليه.



النائب السابق اميل رحمة

وكان الرئيس عون استقبل النائب السابق اميل رحمة، الذي عرض معه الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة.

وقال رحمة بعد اللقاء:"كانت جولة افق اكد فيها الرئيس عون على ضرورة تشكيل حكومة كاملة المواصفات الدستورية في اقرب وقت ممكن، لتواكب التطورات الراهنة والمقبلة مع تسارع الاستحقاقات. كذلك رأى رئيس الجمهورية في انعقاد جلسة المجلس النيابي اليوم المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية،وبصرف النظر عما اسفرت عنه من نتائج، خطوة على الطريق الصحيح في اتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية".

واشار رحمة الى انه اطلع الرئيس عون على الاجواء الايجابية التي سادت الاجتماع الذي عقده مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان و"المواقف الحكيمة التي صدرت عن سماحة المفتي حيال الاوضاع الراهنة."



برقية من الحبر الأعظم

الى ذلك تلقى رئيس الجمهورية برقية من قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس شكره فيها على تعزيته بوفاة الكاردينال انجلو سودانو صديق لبنان. وجاء في البرقية:"اني اذ اشكركم على ما عبرتم عنه تجاه الاهتمام الذي كان الراحل الكاردينال سودانو يوليهللبنان في خدمته للكنيسة، ارفع الدعاء الى الرب لكي تبقى ذكراه ورسالته هذهزاخرة بثمار العدالة والسلام في هذه المنطقةالمتألمة من العالم".