living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون تابع وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وابدى ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية

29
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في مكتبه في قصر بعبدا، وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس النواب، مبديا ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات، على رغم ان تسلسل الاحداث خلال السنوات الماضية يحتّم اجراء تقييم للاداء السياسي العام في البلاد.

واعرب الرئيس عون عن امله في ان تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، اضافة الى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، بفعل الاخطاء التي ارتكبت منذ اكثر من 30 سنة، واوصلت البلاد الى ما نحن عليه.

النائب السابق اميل رحمة
وكان الرئيس عون استقبل النائب السابق اميل رحمة، الذي عرض معه الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة.
وقال رحمة بعد اللقاء:"كانت جولة افق اكد فيها الرئيس عون على ضرورة تشكيل حكومة كاملة المواصفات الدستورية في اقرب وقت ممكن، لتواكب التطورات الراهنة والمقبلة مع تسارع الاستحقاقات. كذلك رأى رئيس الجمهورية في انعقاد جلسة المجلس النيابي اليوم المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية،وبصرف النظر عما اسفرت عنه من نتائج، خطوة على الطريق الصحيح في اتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية".
واشار رحمة الى انه اطلع الرئيس عون على الاجواء الايجابية التي سادت الاجتماع الذي عقده مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان و"المواقف الحكيمة التي صدرت عن سماحة المفتي حيال الاوضاع الراهنة."

برقية من الحبر الأعظم
الى ذلك تلقى رئيس الجمهورية برقية من قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس شكره فيها على تعزيته بوفاة الكاردينال انجلو سودانو صديق لبنان. وجاء في البرقية:"اني اذ اشكركم على ما عبرتم عنه تجاه الاهتمام الذي كان الراحل الكاردينال سودانو يوليهللبنان في خدمته للكنيسة، ارفع الدعاء الى الرب لكي تبقى ذكراه ورسالته هذهزاخرة بثمار العدالة والسلام في هذه المنطقةالمتألمة من العالم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout