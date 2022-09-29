تمني من سلام على ميقاتي!

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام قبل طهر اليوم في السرايا الحكومية.

وقال سلام اثر اللقاء: "عرضنا في الاجتماع الأمور الأساسية بما فيها الإستمرار بمتابعة وإنجاز خطة القمح والطحين التي عملنا عليها، وأوضحنا أن كل الاعتمادات لا تزال موجودة لغاية الوصول الى تنفيذ قرض البنك الدولي المتوقع خلال ثلاثة أسابيع والذي سيؤمن لنا استدامة في موضوع القمح".

اضاف:" تناولنا أيضا موضوع الكهرباء والمولدات، وتمنيت على دولة الرئيس الدعوة الى اجتماع طارىء لوزارات الطاقة والاقتصاد والداخلية لوضع خطة للجم التفلت الحاصل في القطاع، وأبلغني الرئيس ميقاتي بأنه سيدعو الوزراء في أسرع وقت لعقد هذا الإجتماع من أجل ضع ألية لضبط التسعيرة والحد من الاستغلال الحاصل للناس.

أما الموضوع الثالث فهو اللقاءات المكثفة التي سنعقدها مع البنك الدولي خلال اجتماعاته السنوية لدرس مرحلة ما بعد قرض القمح الموجود وتطوير شبكة الأمان الإجتماعي التي تؤمن مساعدات لنحو 200 الف عائلة في لبنان".

واستقبل الرئيس ميقاتي النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة.