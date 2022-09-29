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تحضروا - لبنان على موعد مع منخفض جوي في هذا اليوم

29
SEPTEMBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا مشمسًا مع إرتفاع إضافي ومحدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس خريفي مستقر حار وجاف نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إبتداء من مساء الأثنين مع وصول منخفض جوي مصدره جنوب غرب تركية, وللمستفيدين من الطاقة الشمسية طقس هذا الاسبوع صاف الى قليل الغيوم.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: مشمس مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل على الساحل ورياح ناشطة أحيانًا.

الجمعة: مشمس مع ارتفاع إضافي ومحدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا.

السبت: مشمس يتحول تدريجيًا إلى غائم جزئيًا مساءً دون تعديل في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات مساءً.

الاحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا دون تعديل في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا مع تكون الضباب على المرتفعات في الفتره الصباحية.

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