living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أردوغان: بوتين إذا نوى أمرا فعله

29
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفا فلاديمير بوتين وتعليقا على خطط روسيا عقب نتائج الاستفتاءات في الأراضي المحررة، إنه إذا "نوى الرئيس الروسي أمرا، فإنه سيفعله".
وفي حديثه عن الاستفتاءات التي أجريت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه، أعرب أردوغان عن قلقه من ضم هذه الأراضي إلى روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أردوغان قوله: "هذا يمكن أن يحدث لأن السيد بوتين الذي أعرفه إذا كان يفكر في شيء ما سيفعله، وهناك مواقف تشهد حول ذلك".

وأضاف الرئيس التركي "لهذا السبب، أولي أهمية كبيرة لاجتماعنا غدا (مع بوتين المتوقع اليوم الخميس). آمل أن نترك هذه القضية عند النقطة التي وصلت إليها وننتقل إلى الدبلوماسية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي إنه يأمل في إجراء محادثات هاتفية مع بوتين يوم الخميس.

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الأربعاء أن المحادثات الهاتفية بين الرئيس الروسي ونظيره التركي لم يتم التخطيط لها بعد.

هذا وتم إجراء استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه.

ووفقا لنتائج فرز الأصوات في جمهورية دونيتسك الديمقراطية، فإن 99.23% من الأصوات كانت لصالح الانضمام إلى روسيا الاتحادية، وفي جمهورية لوغانسك 98.42%، وفي منطقة خيرسون 87.05%، وفي منطقة زابوروجيه 93.11%.

وقال بوتين الأسبوع الماضي إن روسيا ستدعم القرار الذي سيتخذه سكان مناطق دونباس وزابوروجيه وخيرسون.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout