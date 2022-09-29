نداء الوطن: حكوميًا: الأمور عادت لتسلك مسار "التأليف"

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أكد مصدر مواكب عن كثب للاتصالات الحكومية أنّ "الأمور عادت لتسلك مسار التأليف مع عودة النقاش والمشاورات إلى التركيز على مسألة إجراء تعديلات وزارية تشمل استبدال اسمين أو ثلاثة كحد أقصى في بعض الحقائب الوزارية".

وعليه، إن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيعاود تحركه باتجاه قصر بعبدا لاستئناف مشاوراته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع ترجيح أن يبادر ميقاتي إلى طلب موعد لزيارة عون "فور نضوج الأمور لوضع اللمسات الأخيرة على التأليف ضمن فترة زمنية من المفترض ألا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري".