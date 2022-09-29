عناوين الصحف ليوم الخميس 29 أيلول 2022

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الأخبار: العدو ينوء بالضفة: محاكاة اجتياح

جلسة انتخاب الرئيس: اختبار النوايا والنِصاب



الحاكم يضرب بسيف وزيره: رفع سعر الصرف لتغطية خسائره

الديار: نصاب جلسة اليوم مؤمّن ولا إنتخاب لرئيس جمهورية... رسائل في كل الإتجاهات

أسهم تشكيل الحكومة في تراجع والتشريعات إلى ما بعد إنقضاء فترة الإنتخاب

قنبلة صندوق النقد تنفجر في سعر الصرف الرسمي والمركزي يُحاول تطويق التداعيات



البناء: تخريب ستريم 2 يقطع خط الرجعة الأوروبيّ… وجنين تقاوم بالدم… والكيان يمهّد لاتفاق الغاز هل يحمل جنبلاط اسمَيْ صلاح حنين لـ 14 آذار… وناجي بستاني لـ 8 آذار… مرشحَيْ تسوية؟ بوانتاج جلسة اليوم 15-25 لكل من معوّض وحنين وفرنجيّة… فهل تفوز الورقة البيضاء؟

اللواء: جلسات الرئاسة اليوم أمام تحديات الانهيار والدولار

بعبدا تدرس الردّ على مطالعة السراي.. وباسيل يُقحم المجلس بـ«اشتباكه مع القضاء»

نداء الوطن: "حزب الله" ينسف "شروط" باسيل الحكومية... وميقاتي يتحضّر لزيارة بعبدا

المعارضة اليوم: "تحديد سقوف" رئاسية و"تسجيل نقاط" سياسية

النهار: معوّض وحنين والاقتراع الأبيض... ولا رئيس!



الجمهورية: سيحضرون... ولا ينتحبون

النواب حائرون... يتساءلون

l'orient le jour: Modification du taux de change : timing, enjeux et répercussions