أسرار الصحف ليوم الخميس 29 أيلول 2022

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قال مصدر نيابيّ إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يشترط على القوات والكتائب ونواب الـ 13 لتوحيد الصفوف رئاسياً أن يترك له اختيار المرشح الرئاسيّ، كما في ترشيح النائب غسان سكاف لمنصب نائب رئيس مجلس النواب وأن القوات تطلب ضمانات سعوديّة قبل السير بالتسمية.

كواليس

قال خبراء روس إن القضية ليست بتخريب خط ستريم 1 بل بتخريب ستريم 2 الذي لم يتم تشغيله والذي يمثل استثماراً روسياً ضخماً ويشكل الفرصة الوحيدة لعودة العلاقات بين أوروبا وروسيا لصيغة تسوية لاحقاً ويفتح الباب لعودة الغاز الروسيّ إلى أوروبا ويغلق تخريبه كل هذه الفرص.



اللواء: أسرار

همس

صرف وزير خارجية دولة عربية فاعلة النظر عن المجيء إلى بيروت لاعتبارات تتعلق بمستجدات لبنانية وإقليمية تتعلق بالاستحقاق اللبناني..



غمز

تزايدت عمليات النشل من قبل شبان غير لبنانيين للمتقدمين بالسّن من الرجال والنساء، على حدّ سواء..



لغز

اضطر وزير سيادي إلى إصدار توضيح بعد بلبلة تسبَّب بها بيان سابق حول وضعية سعر صرف الدولار من قبل مصرف لبنان، على أساس سعر الدولار الجمركي المتفق عليه!



نداء الوطن: خغايا

في 16 أيلول وقع رئيسا الجمهورية والحكومة على قبول هبة مقدمة من شركة اتحاد المقاولين CCC إلى وزارة الخارجية عبر السفارة اللبنانية في الجمهورية الهلينية (اليونان) وهي بقيمة 540 يورو تقريباً وكناية عن 4 خراطيش حبر للآلة الطابعة بما يوازي 923940 ليرة فقط لا غير. طبعاً على سعر الصرف 1507 ليرات.

لوحظ غياب أمين عام تيار سياسي عن الواجهة وحتى عن وسائل التواصل الإجتماعي بعدما كان حكي عن خلاف بينه وبين رئيس التيار وتحميله مسؤولية فضائح حصلت في الإنتخابات النيابية.