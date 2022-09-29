living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: الأيام القليلة المقبلة ستحدد مصير "التأليف"

29
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مقال هيام عيد في الديار:

تكشف أوساط سياسية مطلعة، أن المحاولات ما زالت متواصلة من أجل الوصول إلى تفاهم حول الحكومة المقبلة، معتبرةً أن عدم زيارة الرئيس المكلّف لقصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية نجيب ميقاتي، لا يعني بالضرورة أن عملية التأليف قد توقفت أو تمّ تعليقها حتى إشعارٍ آخر.

 

... المشهد السياسي بات محكوماً بالتطورات على خطّ الإستحقاق الرئاسي، ذلك أن وقائع جلسة المجلس النيابي اليوم، هي التي سترسم معالم مسار التأليف، ذلك أن عدم انتخاب الرئيس العتيد، سيعيد الزخم إلى المحاولات الجارية لتأليف الحكومة، وذلك من أجل تفادي أية سجالات ومواجهات على قاعدة دستورية لجهة تفسير المواد الدستورية المتعلقة بالشغور الرئاسي وبحكومة تصريف الأعمال وصلاحيات رئاسة الجمهورية بعد 31 تشرين الأول المقبل.

 

ولذلك تقول الأوساط المطلعة، إنه من المبكر إطلاق الأحكام على الوساطة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على اعتبار أن الأيام القليلة المقبلة، ستحدد مصير التأليف، والذي بات مترابطاً بشكلٍ وثيق بالمواقف التي ستنتج بعد جلسة الأنتخاب الرئاسية،

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout