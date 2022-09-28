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الجميّل : سنحضر جلسة الغد ونقل البلد الى مرحلة جديدة يقتضي ان تتوحد المعارضة

28
SEPTEMBER
2022
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أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أننا سنشارك في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية غدًا، لافتا الى أنه ومنذ 48 ساعة لم تتوقف الاتصالات مع كل الكتل من دون استثناء، لأن إنجاز هذا الاستحقاق يمر بوحدة المعارضة، وأردف: "نتواصل مع الجميع أي أصدقائنا وحلفائنا المباشرين في التجمع النيابي، بالاضافة الى كتلة القوات اللبنانية وكتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال والمستقلين".
وردًا على سؤال حول التصويت للنائب ميشال معوض قال الجميّل في مداخلة عبر mtv: "نحاول ان نوحّد الجميع على اسم واحد، مشددًا على ان ميشال معوض صديق وحليف ولديه المواصفات المطلوبة وهناك أسماء أخرى جيدة جدًا ونحترمها، والمهم ان نلتقي جميعًا على اسم واحد لأننا إن أردنا الوصول الى نتيجة فلا بد من توحيد الكلمة".
أضاف الجميّل: "بالنسبة إلينا، غدًا مرحلة ستمر، ولكن المهم أن نعود الى الاساس"، والسؤال: "هل سنبقى 6 سنوات كالسنوات الست التي مضت أم نريد الانتقال الى مرحلة جديدة، هل سنترك البلد كما هو أم سننقله إلى وضع أفضل؟"
واعتبر أن نقل البلد إلى مرحلة جديدة يقتضي أن تتوحّد المعارضة وأن يقول حزب الله كلمته إن كان سيستمر بالتعاطي بهذه الطريقة ويأخذ لبنان الى المكان الذي هو فيه اليوم وأسوأ أم إنه يريد ايجاد حل مع باقي اللبنانيين وهذا امر يعود إليه.
وأكد أننا ذاهبون إلى المجلس النيابي غدًا ونحن على تواصل حتى آخر الليل للوصول الى اتفاق بين بعضنا البعض وستكون هذه البداية ولدينا شهر لنستطيع تحقيق التغيير في البلد.

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