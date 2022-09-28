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جاءت مقدمة أخبار الOTV المسائية كالتالي:

غداً جلسة رئاسية، لكن لا رئيس.

أما السبب، فعدم امتلاك أيٍّ من الأسماء المعلنة أو المستترة خمسة وستين صوتاً، هذا إذا سلَّمنا بتأمين النصاب.

والحل، لتفادي الشغور في سدة الرئاسة، أن يتحاور المعنيون في ما بينهم، وأن يتنازلوا عن لغة التحدي والتعالي، فكفى تشاطراً، كما قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم، كاشفاً في مؤتمر صحافي عن المشاركة في جلسة الغد والاقتراع بورقة بيضاء، وعن مقاربة رئاسية جديدة سيطرحها التيار الأسبوع المقبل.

أما في موضوع الادعاء على النائب شربل مارون، فكلنا شربل مارون، أعلن باسيل، مفنداً ارتكابات قضائية جمَّة، وسائلاً لماذا لم يتحرك القضاء يوم نعت رئيس الجمهورية بأبشع النعوت، ومستغرباً قرار التحرك ضد نائب عبَّر عن موقف، والصمت ازاء العدالة في جريمة انفجار المرفأ، وتحت سائر العناوين القضائية المرتبطة بأموال الناس.

غير ان الحدث الثاني المهم اليوم، الى جانب ما سبق، هو اعلان وزير المال ان بداية تشرين الثاني المقبل هي موعد الانتقال بسعر الصرف الرسمي الى الخمسة عشر الف ليرة. فماذا ستكون لهذا القرار ولتنفيذه من تداعيات؟ سؤال كبير يطرحه كل الناس، برسم كل المعنيين.