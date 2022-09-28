بلدية صيدا تنظم غدا حملة مجانية لتلقي 200 لقاح فايزر

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أعلنت بلدية صيدا في بيان، أن "فريقا من جمعية ميدير سيقوم، بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية وبلدية صيدا، بحملة تلقيح فايزر (مجانية) في مبنى البلدية، وذلك يوم غد الخميس، من التاسعة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر".

ولفت البيان الى أن "الجمعية تقدم الجرعات الأربعة:

- الجرعة الاولى من عمر 12 سنة وما فوق، والافضلية لمن أتم التسجيل مسبقا على منصة وزارة الصحة العامة لتسريع عملية اعطاء اللقاحات.

وللتسجيل الدخول الى هذا الرابط

https://covax.moph.gov.lb/

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- الجرعة الثانية: قد مر 21 يوما من موعد الجرعة الأولى.

- الجرعة الثالثة: قد أتم خمسة أشهر من موعد الجرعة الثانية.

- الجرعة الرابعة: قد أتم 6 اشهر من موعد الجرعة الثالثة".

وشدد على ضرورة "احضار الهوية والهاتف للشخص المعني"، موضحا أن "كل من لديه عوارض رشح لا يمكنه اخذ اللقاح".

وأشار الى أن "الحملة تتضمن ما يقارب ال 200 لقاح".