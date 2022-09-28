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المرابطون: في ذكرى ارتقاء جمال عبدالناصر الى باريه، نجدد رومنسيتنا وثوريتنا وإيماننا المطلق بحريتنا واشتراكيتنا وبعروبتنا

28
SEPTEMBER
2022
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أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بياناً في الذكرى ال52 لرحيل جمال عبدالناصر:


في ذكرى ارتقاء جمال عبدالناصر الى باريه، نجدد رومنسيتنا وثوريتنا وإيماننا المطلق بحريتنا واشتراكيتنا وبعروبتنا وبإلتزامنا بوطننا لبنان حراً سيداً عربياً، ولا يمكن لأحد أن يحيدنا عن عروبتنا الضامنة والحامية لكل أهلنا على امتداد أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي، وكل مشاريعكم الفاشلة بفرض صقيعكم المستعرب آيلة إلى السقوط ومحاولاتكم باستخدام عصابات الاخوان المتأسلمين سقطت والايام القادمة ستشهد على ذلك.


نحن نؤكد وقوفنا الى جانب الثوار في فلسطين نحن مع فتح شهداء الأقصى والقساميون، وسرايا القدس والجبهة الشعبية-القيادة العامة، وكتائب أبو علي مصطفى والجبهة الديمقراطية، وكل الفصائل المقاومة والمناضلة ، كنا وما زلنا مع فلسطين لاننا نحن المرابطون في لبنان "على طريق القدس"، وسنبقى معها دائماً وأبداً حتى تحريرها، من بحرها إلى نهرها ومن جليلها إلى نقبها والقدس الشريف عاصمتها.


في ذكرى ٢٨ أيلول نحن المرابطون الناصريون سنبقى رجال باعث النهضة القومية العربية جمال عبدالناصر وجنود هذه الثورة الرومانسية التي لن تتوقف إلى يوم الدين.

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