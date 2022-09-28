الخوري جورج كريم بدر يرد على الافتراء والتشهير بحقه: لم أتبلغ ولغاية تاريخه أي قرار من أي مرجع كان

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يعلن الخوري جورج كريم بدر ومن باب حق الرد المكرس قانونا"،

وذلك بما يلي:

دأبت بعض وسائل الاعلام المحلية على نشر اخبار كاذبة وقدح وذم وافتراء وتشهير بحقي وخاصة لجهة صدور احكام مزعومة تقضي بحرماني من رتبتي الكهنوتية والتي كرّست من خلالها حياتي في خدمة الفقراء والمعوزين.

وامام هذا السيل من الارتكابات والأخطاء التي يحرّمها القانون ،

انني أعلن جهارا" رفضي وادانتي الحاصلة بالطريقة غير المألوفة وذلك عن طريق حرماني أبسط حقوقي وهي حق الدفاع ، لحملة التضليل المدسوسة والتي لا تليق الا بمطلقيها والذين لم يتوانوا عن اقفال اذانهم وابوابهم كل حين بوجه اخوتهم المحتاجين، علما انني ولغاية تاريخه لم اتبلغ اي قرار من اي مرجع كان يتعلق بمضمونه ما يحملنا الى التحذير بملاحقة كل من تسول له نفسه حاضرا" او مستقبلا" لنشر ما يمس بكرامتي وسمعتي بالسوء،

واؤكد استمراري بدعوتي الكهنوتية والارسالية معا في خدمة كل انسان مهما اشتد الاضطهاد عليّ، واخيرا" وليس آخرا" وامام هكذا تصرّف لن اتوانى عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم قانونا" مهما علا شأنهم سواء الفاعل منهم اوالشريك او المتدخل او المحرض امام المحاكم المختصة.

وانني أحتفظ بحق مراجعة القضاء بكل جوانب هذه الأخبار ليكون هو الحَكَم الصالح في دحض هذه الاباطيل والافتراءات وإعطاء كل ذي حق حقه .



بيروت في 27-9-2022

الخوري جورج كريم بدر