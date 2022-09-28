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بوصعب استقبل فرونتسكا وسفيري بلجيكا واوستراليا وممثل صندوق النقد ومحور البحث "الترسيم" وخطة التعافي : حل العقدة في ملف " انفجارالمرفأ" يبدأ بتعيين رؤساء غرف التمييز

28
SEPTEMBER
2022
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم كلا من سفير بلجيكا في لبنان Koen Vervaeke وسفير اوستراليا في لبنان Andrew Barnes والمنسقة الخاصة للامم المتحدة Joanna Wroneska. وعرض معهم لخطة التعافي المالية والقوانين المرتبطة.كما تم الاطلاع على آخر المستجدات في ملف ترسيم الحدود البحرية.

وتطرق البحث الى ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والى العقبات التي تمنع السير قدما في هذا الملف، حيث شرح بو صعب "ان العقدة اليوم حلها يبدأ في قرار تعيين رؤساء غرف التمييز وهذا من صلاحية مجلس القضاء الاعلى".

وختم بو صعب سلسلة لقاءاته مع ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان Frederico Lima حيث تم البحث في سبل التعاون وتبادل الملاحظات من اجل تسهيل اقرار سلسلة القوانين المرتبطة بخطة التعافي بما فيها قانون "الكابيتال كونترول".

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