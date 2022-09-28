خاص - القوات والكتائب تقترعان غداً للمرشح الإشتراكي؟

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خاص tayyar.org -

أثارت التسريبات التي استبقت الجلسة الإنتخابية الأولى المقررة غدا، الكثير من الإرباك في صفوق القوى السياسية والحزبية التي سارعت الى الإستفسار عن بعض ما جاء في بعضها، وخصوصا تلك التي إنطوت على إلتباسات كمثل ما تردد عن تبنّي حزبيّ القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية ومجموعة النواب الـ١٣ ترشيح النائب السابق صلاح حنين.



وحنين محسوب على قوى ١٤ آذار سابقا، وورد من ضمن لائحة ثنائية يسوقها منذ أسابيع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الى جانب إسم الوزير السابق ناجي البستاني.



ويعدّ البستاني المرشّح الأساسي للزعيم الإشتراكي الذي يجري جنبلاط راهنا مشاورات في العاصمة الفرنسية يرافقه النائب وائل أبو فاعور.

ويبدو أن مجمل هذه المعطيات دفع بحزبي القوات والكتائب ومجموعة الـ١٣ الى نفي أن تكون قد تبنّت ترشيح حنين، من غير أن يتبيّن الخيار الذي وقعت عليه.