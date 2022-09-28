الرئيس عون عرض للتطورات العامة في البلاد مع النائب السيد ولملف مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوصات الـPCR مع الوزيرة السابقة شريم

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع النائب اللواء جميل

السيد، الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية في ظل التعقيدات الطارئة والتي تنذر بعواقب اسوأ في

حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما يمكن ان ينتج عن ذلك من اشكاليات دستورية على المستوى

الوطني العام او على مستوى ادارة شؤون الدولة. وقال اللواء السيد: لعل الحل الاسرع لهذه الاشكالية هو

المبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية لان ذلك يؤدي حكماً الى تشكيل حكومة جديدة وفقاً لظروف اكثر

استقراراً.

واشار الى انه بحث مع الرئيس عون في موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية على ضوء توقع

تلقي لبنان نصاً شبه نهائي من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين خلال اليومين المقبلين.

الوزيرة السابقة غادة شريم

واستقبل الرئيس عون الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم التي اوضحت انه تم التباحث مع فخامة

الرئيس في موضوع مستحقات الجامعة اللبنانية عن عائدات الـPCR في مطار بيروت بعد الغاء المادة 76 من

الموازنة المتعلقة بها، وتحويل الموضوع الى القضاء، علماً ان الملف عالق في القضاء منذ اشهر ونحن على

ابواب عام جامعي جديد لا يزال متعثراً، واعتبرت ان هذه المستحقاتحق للجامعة وباب خلاص لها.