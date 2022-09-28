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خبرٌ "هام" من "الأحوال الشخصية" الى "المطلقين"!

28
SEPTEMBER
2022
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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية بيان جاء فيه: "بعد تلقي العديد من المراجعات والشكاوى حول ورود أسماء المطلقة أو الطليق على بيانات القيد العائلية، والخلافات العائلية التي تنتج عنها وبغية تسهيل شؤون المواطنات والمواطنين مع الاحترام التام لأحكام الدستور الذي كرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وللقوانين النافذة".

وتابع، "أصدر المدير العام للأحوال الشخصية تعميما إلى رؤساء أقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية بقبول طلبات الإستحصال على بيانات قيد عائلية للمطلق أو المطلقة - في حال لم ينتج عن زواجهما أي مواليد - من دون إدراج قيد مطلقته أو طليقها".

واستكمل، "على أن يتم الإكتفاء بذكر إسم الزوج / الزوجة السابقة في خانة الملاحظات في بيان القيد، إلا في حال رغبة أحدهما إدراج قيد مطلقة، وذلك بناء على طلب واضح وصريح في كل مرة يرغب أي منهما بالحصول على البيان بكافة القيود".

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