"إيجابية في القريب العاجل"... هذا ما قاله الرئيس عون للرئيس بيرم!

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ذكر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، "انني وضعت الرئيس عون، في أجواء اللقاءات التي أجريتها في مؤتمر العمل العربي في القاهرة"، مضيفاً: "كما ووضعته في سياق كيفية الرواتب القطاع العام، وذهبنا الى خيار مشروع قانون مرتبط بإرساء معاش تقاعدي لموظفي القطاع العام وقد أصبح بعهدة اللجان النيابية".

وكشف، أن "الرئيس عون أبلغني أن ملف الغاز والنفط يسير في تطوّر جيد ولعلنا نستمع إلى أشياء إيجابية في القريب العاجل"، مشيراً إلى أن "سياسة لبنان هي سياسة الجمع وليس التفرقة".

ولفت يرم، إلى أن "الرئيس عون قال إن الحكومة ستتشكّل في نهاية المطاف، وهذا ما سيساهم في استقرار المؤسسات"