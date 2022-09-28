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"سرعة الرياح" ستتجاوز الـ 50 كم في الساعة... اليكم طقس الأيام المقبلة!

28
SEPTEMBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً صافياً إلى قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والساحل الشمالي، كما تشهد المناطق الجبلية والداخلية نشاطاً في سرعة الرياح والتي تتجاوز سرعتها الـ 50 كم/س أحيانًا.
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: طقس خريفي مستقر وجاف نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتحول إلى حار نسبياً اعتباراً من يوم الجمعة. 
معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24و 32 درجة.
 
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  صاف إلى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية مع أجواء مائلة إلى البرودة خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، كما تنشط الرياح أحيانًا في المناطق الشمالية والجنوبية.
 
الخميس:  صافٍ إلى قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والساحل الشمالي، كما تشهد المناطق الجبلية والداخلية نشاطاً في سرعة الرياح والتي تتجاوز سرعتها الـ 50 كم/س أحيانًا.
 
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية.
 
- الحرارة على الساحل من 18 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 26 ، في الداخل من 12 إلى 32 درجة.

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