مستشفى دير القمر الحكومي على السكة الصحيحة لمتابعة الأعمال

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على الرغم من توقف أعمال البناء في المستشفيات الحكومية في لبنان تحت تأثير الازمة الاقتصادية الصعبة، يتابع القيمون على بناء واتمام الاعمال في مستشفى دير القمر الحكومي عملهم ميدانيًا من خلال إتمام الارصفة المحيطة بالمستشفى، وإداريًا من خلال تعديل الاتفاقية بين مجلس الإنماء والاعمار من جهة والمتعهد (شركة تراست) ومكتب الدراسات الذي يشرف عليه الاستاذ فريد الجردي من جهة اخرى وهو أمر روتيني طبيعي متعلق بموضوع الحصول على الهبة الكويتية بقيمة مليوني دولار اميركي وذلك لمتابعة الأعمال التي ستسمح للمستشفى بدء نشاطه الطبي في الطابقين الارضي والسفلي.

يذكر ان المستشفى مر لغاية الآن بمراحل عدة كان آخرها إتمام أعمال الواجهة الخارجية وتقطيع الطابقين السفلي والثاني التي نفّذت بمساهمة مالية خاصة من النائب د فريد البستاني، و من أموال المتبرعين، ومن المساهمة من وزارة الصحة.