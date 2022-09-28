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خاص - المعارضة رفضت مرشح جعجع للرئاسة.. من هو ولماذا؟!

28
SEPTEMBER
2022
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خاص tayyar.org -
 
قالت مصادر رفيعة إن الإرباك الذي ظهر عليه في المقابلة التلفزيونية، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مقاربته مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ناتج من تطور بارز استجدّ في علاقة القوات بأكثر من مجموعة من نواب المعارضة الذين أبلغوه رفضهم الخيار القواتي الرئاسي الذي صارحهم به، وهو ما دفع به الى انتقاد التغييريين منهم وتحديد العلاقة بهم بعبارة "على السكين يا بطيخ".
 
وكشفت المصادر أن جعجع سبق أن اقترح أن يجري بالإجماع تبنّي ترشيح النائب ميشال معوض، إلا أن خياره واجه رفضا نتيجة اعتبار المعارضة معوّض من صلب منظومة المصارف، في إشارة الى علاقته بصاحب مصرف. 
 
ولفتت الى أن هذا الموقف المعارض الرافض أعاد النقاش الى بداياته، مشيرة الى أن جعجع يضغط من أجل التوحّد حول مرشح رئاسي جديد، فيما المعارضة تتجّه الى ترشيح أكثر من شخصية لإضفاء مزيد من المرونة على الخيار الرئاسي.
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