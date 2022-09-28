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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 أيلول 2022

28
SEPTEMBER
2022
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الأخبار: دعاوى جماعية للنقابات: أعلنوا إفلاس المصارف

الحكومة في البراد... والترسيم ينتظر الأحد
«عودة» ديتليف ميليس: السفير الألماني يهدّد القضاء

 

 


الديار: دعوة «شكلية» لبري لانتخاب رئيس وترجيح عدم اكتمال النصاب
التعيينات تؤخر ولادة الحكومة وتعيد الدولار الى مساره التصاعدي
باسيل في دار الفتوى: بحث عن دور في مرحلة ما بعد عون

 

 

 


اللواء: برّي يُسدِّد الضربة القاضية: غداً جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية
الكتل «المحشورة» تدرس خيارات تطيير النصاب.. وباسيل من دار الفتوى .. إلى مواجهة القضاء

 

 

 


النهار: رمية برّي المفاجئة... غداً جلسة اختبار النيات

 

 

 


الجمهورية: جلسة الخميس بلا رئيس

 

 



نداء الوطن: باسيل "يتذاكى" على دار الفتوى... ويرسل شروطه بـ"ظرف مختوم" إلى ميقاتي
جلسة الغد الرئاسية: هل ينقلب "السحر على الساحر"؟

 

 

 

البناء: تسرّب يوقف إمدادات الغاز الروسيّ إلى أوروبا… وابن سلمان في الخطوة الأخيرة نحو العرش / غداً أول جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة… خلط أوراق… ولا تعطيل للنصاب / اللواء إبراهيم بين بعبدا والسراي مؤيّداً بمواقف داخليّة وخارجيّة لتشكيل الحكومة /

 

 

 


l'orient le jour: Quand Bassil lance des piques au Hezbollah et des fleurs aux sunnites

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