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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 أيلول 2022

28
SEPTEMBER
2022
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر مالية إن ضبطاً للوضع الماليّ خصوصاً سعر صرف الدولار يجب أن يقوم على تشريع يقيّد الصلاحية المفتوحة لمصرف لبنان بطباعة الأوراق النقدية واشتراطها بقانون يصدر عن مجلس النواب، لأن هذه الطباعة المنفلتة من أي ضوابط وشراء الدولارات بها هي أكبر أسباب الانهيار.


كواليس

قالت مصادر روسية إن ما بعد أول تشرين الأول ستشهد الجبهات العسكريّة في أوكرانيا تغييراً نوعياً في قواعد الاشتباك. وقالت إن المنشآت الحكوميّة الأوكرانيّة في العاصمة كييف وفي العاصمة البديلة في لفيف ستكون تحت النار ومثلها المعابر الحدوديّة مع بولندا خصوصاً.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

قالت مصادر سياسية إن معركة رئاسة الجمهورية لا تُربح بالضربة القاضية بل بالنقاط وأن أول جولة غداً قد تشكل مفاجأة للجميع، وقد تدفع قوى السلطة والممانعة لتطيير النصاب وبالتالي خسارة هذه الجولة وتحمل مسؤولية الفراغ.

 

نُقل عن أحد النواب التغييريين قوله في عشاء لدى أحد زملائه بعد الإجتماع مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه خرج من اللقاء متأكداً أنه لن يترشح إلى الإنتخابات الرئاسية ومعجباً بتماسك الطرح الذي قدمه.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
ربطت مصادر معنية بين خلفية الفيول الإيراني وإمكانية استفادة لبنان منه، وتحرُّك سفيرة دولة كبرى، ومعها عروض جديدة - قديمة..


غمز
تراجعت أسهم مرشح غير مدني، وبدا أن كلمة سرّ خرجت باتجاه إخراجه من الماراثون الرئاسي.


لغز
يبدو أن أحد المرشحين للرئاسة الأولى، سمع من حليف قوي دعماً أزال ما كان التبس من شكوك وتقلبات خلال الفترة الرئاسية التي شارفت على الإنتهاء..

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