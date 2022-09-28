الديار: السعوديّة لن تنكفىء عن الإستحقاق الرئاسي...تقدّم نفسها ناخباً شريكاً

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بعض ما جاء في مقال كمال ذبيان في الديار:

لم تقل السعودية كلمتها النهائية في الاستحقاق الرئاسي اللبناني، سوى ما صدر في البيان الثلاثي المشترك الاميركي ـ الفرنسي ـ السعودي، والذي حدد شروطاً لمن تقبل به الدول الثلاث كمرشح لرئاسة الجمهورية...

ولي العهد الامير محمد بن سلمان، الذي سبق له وتحدث مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في الوضع اللبناني، اثناء القمة التي جمعتهما في الرياض في كانون الاول من نهاية العام الماضي، حيث شدد الرجلان على ان لبنان بحاجة الى رجل اصلاح، يقوم بانقاذه من ازمته المالية والاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع حكومة من خارج الطبقة السياسية الحاكمة، رئيسا واعضاء، حيث ذكّر ماكرون مضيفه الامير محمد، بأنه هذا ما طرحه على قيادات القوى السياسية والحزبية اللبنانية، اثناء لقائه بها في قصر الصنوبر في بيروت، اثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وتمت تسمية السفير مصطفى اديب، الذي واجه صعوبات في تشكيل الحكومة فاستقال بعد اسبوعين.

ان السعودية لم تعلن عن اي اسم كمرشح تدعمه لرئاسة الجمهورية وهي لا ترى ان مهمتها سهلة، ولكنها لن تنكفىء مع الاستحقاق الرئاسي...

ولا تغيب التركيبة الطائفية والسياسية عن تفكير من يتابعون الملف اللبناني في المملكة، اضافة الى التأثير الدولي والاقليمي، لذلك هي تسعى ان تكون ناخباً شريكاً في رئاسة الجمهورية بشروطها، كما في كتلة نيابية وازنة تؤثر في الانتخابات، فحرّكت دار الفتوى التي دعت الى «لقاء النواب السُنة»...