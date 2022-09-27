وزير الاعلام زار تلفزيون الـOTV: من واجبنا الاطلاع على اوضاع الموظفين في هذه الظروف الصعبة

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زار وزير الإعلام المهندس زياد المكاري بعد ظهر اليوم مبنى تلفزيون otv في سن الفيل، حيث التقى رئيس مجلس إدارته روي الهاشم ومدير الاخبار جاد ابو جودة وعددا من المسؤولين في الأخبار والبرامج السياسية، واطلع منهم على أوضاع المؤسسة وما تعانيه من مشاكل في هذه المرحلة.

بعد اللقاء قال المكاري: "تشرفت بزيارة محطة otv وفرحت بلقاء الصديق القديم الجديد الأستاذ روي. من واجباتي كوزير للاعلام أن اكون على صلة بجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتندرج زياتي للمحطة في هذا الاطار".

اضاف:"يهمني جدا أن أطلع على كيفية إدارة الامور المادية في هذه الظروف والمصاعب التي يعانيها الموظفون، إضافة إلى الامور التقنية المطلوبة لوسائل الإعلام. صحيح ان التلفزيون الرسمي لديه مشاكل اكثر، لكننا كدولة من واجباتنا أن نعرف ما إذا كنا نستطيع المساعدة بطريقة أو بأخرى وسائل الإعلام التي تضم عددا كبيرا من الموظفين المسؤولين عن عائلات في هذه الظروف الصعبة."

الهاشم

اما الهاشم فشكر للوزير زيارته، مؤكدا أنه يلمس "اهتمامه بوسائل الاعلام واوضاعها في هذه الظروف الصعبة وتحديدا اهتمامه بتلفزيون لبنان المسؤول عنه والمشرف عليه،وكانت الزيارة مناسبة لاطلاعه على مشاكلنا واصرارنا على التمسك بالإعلام اللبناني ودوره المميز".