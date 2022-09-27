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“تجمع العلماء المسلمين”: للاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية إنقاذية

27
SEPTEMBER
2022
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اكد “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر الاجتماع الاسبوعي للمجلس المركزي، “ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية إنقاذية بأسرع وقت ممكن واليوم قبل الغد، لأنه في حال عدم تشكيلها سيدخل البلد عند نهاية ولاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في فراغ دستوري هناك اجتهادات دستورية تمنع حكومة تصريف الأعمال من سداده، لذا تلافياً للإشكال ندعو لعدم إضاعة الوقت والإسراع في تشكيل الحكومة”.

ودعا “الحكومة الى القيام بدورها وإن كانت حكومة تصريف أعمال في هذه الفترة، لمراقبة الأوضاع المتدهورة وملاحقة المحتكرين وتأمين السلع الضرورية من غذاء ودواء والاستعداد لمواكبة التطورات على صعيد ما يمكن أن يحصل بعد مجيء هوكشتاين حاملاً رد العدو الصهيوني على ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة”.


واستنكر التجمع “اقتحام قطعان المستوطنين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وإقامة طقوسهم اليهودية بنفخ البوق كخطوات استفزازية قابلها المرابطون في المسجد الأقصى بتشكيل دروع بشرية للحماية، فقامت قوات العدو الصهيوني بالاعتداء الوحشي عليهم خاصة على النساء المرابطات داخل المسجد الأقصى”، داعيا إلى “هبة جماهيرية تمنع العدو من تكرار محاولاته هذه”.

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