المكاري استقبل الزميل منذر المرعبي ونوه بجهوده في خدمة الشمال اعلاميا

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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري الاعلامي الزميل منذر المرعبي، في مكتبه بالوزارة، منوها ب “جهود المرعبي في خدمة الشمال اعلاميا لسنوات طويلة وايصاله صورة الشمال الحضارية من خلال كشفه النقاب عن المواقع التراثية والبيئية والسياحية والعادات والتقاليد والعيش الوطني الجامع في شمال لبنان، من خلال برنامجه “مرايا الشمال” على شاشة تلفزيون لبنان”.

واكد المكاري على “دور الاعلام الهادف والرسالة المهنية الوطنية الصادقة التي يجسدها المرعبي بعمله”.

بدوره شكر الزميل المرعبي وزير الاعلام على اللقاء، مشيدا ب”جهوده في الوزارة وعمله في ايصال الصورة الناصعة عن لبنان في كل المحافل الدولية والعربية، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تعصف بالوطن”.