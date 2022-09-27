living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"يمتهن سرقة المنازل"... وقع في قبضة "الأمن" بالجرم المشهود

27
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 9-9-2022، ادعت لدى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت إحدى المواطنات ضد مجهول بجرم سرقة من داخل منزلها الكائن في محلة بدارو- شارع المتحف، وقدّرت قيمة المسروقات حوالي /5000/$".

ولفت إلى أنّه، "بنتيجة المتابعة والتحريات والاستقصاءات المكثّفة التي قامت بها الفصيلة، تم الاشتباه بالمدعو: ع. ح. (من مواليد عام 1996، لبناني). وأعطيت الأوامر بتكثيف المراقبة في المحلة لرصده تمهيدًا لتوقيفه".

وأشار إلى أنّه، "بتاريخ 26-9-2022 أوقف المذكور بالجرم المشهود في محلة بدارو داخل أحد المباني السكنية أثناء قيامه بعملية سرقة أخرى. بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على القيام بعدة عمليات سرقة في محلّتَيْ بدارو والجميزة".

ووفق البلاغ، "أُودع القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout