"يمتهن سرقة المنازل"... وقع في قبضة "الأمن" بالجرم المشهود

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 9-9-2022، ادعت لدى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت إحدى المواطنات ضد مجهول بجرم سرقة من داخل منزلها الكائن في محلة بدارو- شارع المتحف، وقدّرت قيمة المسروقات حوالي /5000/$".



ولفت إلى أنّه، "بنتيجة المتابعة والتحريات والاستقصاءات المكثّفة التي قامت بها الفصيلة، تم الاشتباه بالمدعو: ع. ح. (من مواليد عام 1996، لبناني). وأعطيت الأوامر بتكثيف المراقبة في المحلة لرصده تمهيدًا لتوقيفه".



وأشار إلى أنّه، "بتاريخ 26-9-2022 أوقف المذكور بالجرم المشهود في محلة بدارو داخل أحد المباني السكنية أثناء قيامه بعملية سرقة أخرى. بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على القيام بعدة عمليات سرقة في محلّتَيْ بدارو والجميزة".

ووفق البلاغ، "أُودع القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه".