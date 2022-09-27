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تعميم من محافظ النبطية بعدم إعطاء الأذونات بالتشحيل أو قطع الأشجار بحجة رفع الضرر أو البناء أو شق الطرقات أو الاستصلاح

27
SEPTEMBER
2022
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أصدر محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه إلى القائمقامين والبلديات واتحادات البلديات في محافظة النبطية جاء فيه: "نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير ، واستغلالها من قبل بعض التجار لأغراض ربحية، سيما وأننا على أبواب فصل الشتاء حيث قاموا ويقومون بالاعتداء على الثروة الحرجية في الأملاك العامة وحتى في الأملاك الخاصة، إذ طالت الاعتداءات بعض بساتين الزيتون والحمضيات وغيرها، يطلب إليكم عدم إعطاء الأذونات والتصاريح بالتشحيل أو قطع الأشجار بحجة (رفع الضرر أو البناء أو شق الطرقات أو الاستصلاح أو الأشغال العامة وإزالة الأشجار اليابسة)، إذ انها من صلاحية وزارة الزراعة حصراً ( المصالح الاقليمية) وذلك استنادا إلى قانون الغابات.

كما ونعوّل على دور البلديات في المراقبة من خلال تفعيل عمل الشرطة البلدية بالتنسيق مع مأموري الاحراج والقضاء المختص لمنع التعديات نهائياً على الثروة الحرجي"ة.

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