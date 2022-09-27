هبة أجهزة كمبيوتر من الكتيبة الفرنسية لمكتبة المرجع فضل الله في صور

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استقبل المدير العام لـ"المركز الثقافي" السيد شفيق الموسوي وفداً من مكتب التعاون المدني العسكري في الكتيبة الفرنسية التابعة لقوات "اليونيفيل"، في "مكتبة المرجع فضل الله" في مدينة صور، في حضور عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتربوية وأصدقاء المكتبة.

وتناول اللقاء قضايا ثقافية واجتماعية وشؤوناً إنسانية تتصل بالأعمال التي تخدم تطوير المنطقة وارتقائها على المستويات العلمية والمعرفية.

ثم تسلم مدير المركز هبة عبارة عن أجهزة كمبيوتر قدمتها ثلة من الجنود الفرنسيين المنتمين إلى قوة احتياط القائد العام ــ اليونيفيل لدعم أنشطة المكتبة الثقافية والإعلامية.

وفي ختام اللقاء شكر السيد الموسوي الوفد على هذه المبادرة الكريمة وعلى ما تقوم به القوة الدولية من "تقديم الخدمات في مجالات شتى، خصوصاً في مجال تعزيز العمل الثقافي والاجتماعي والذي يعبر عن روح المحبة والانفتاح التي ينبغي تعميمها على الصعيد الإنساني".