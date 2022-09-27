تعميم من وزير الصناعة حول "منصّة المعلومات"

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أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان التعميم رقم : 1/72 الموجّه "إلى جميع المؤسسات الصناعية المرخّصة في وزارة الصناعة"، وجاء فيه:

"نظراً للحاجة الملحّة إلى التكامل بين القطاعات الصناعية والجامعية والمهنية المختلفة كافة، كما الحاجة إلى خلق فرص عمل وتطوير مؤسساتي على مستوى الخبرات الصناعية المختلفة".



وأضاف، "حرصاً من وزارة الصناعة على ايلاء الموضوع الصناعي بمجالاته كافة الأهمية القصوى إلى جانب الأمن الإجتماعي والوظيفي، يُطلب من جميع الصناعيين الإطلاع على المنصة العائدة لوزارة الصناعة".



وتابع، "يُطلب أيضًا تسجيل ما أمكن من المعلومات لحفظها في الموقع وإفساح المجال أمام المعنيين (صناعيين، أكاديميين، جامعيين، مهنیین، مهندسین، طالبي توظيف، ...) للإستفادة وتوفير ما أمكن من القدرات الصناعية المتوافرة وزيادة الخبرات في القطاعات الصناعية المختلفة".