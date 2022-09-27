الدفاع المدني يواجه صعوبة بالتصدي للحريق في احراج بلدة رحبة...نتيجة وعورة الموقع

A + A -

اندلع ظهر اليوم حريق في احراج بلدة رحبة امتد من الوادي الفاصل مع بلدة الحويش صعودا باتجاه تلة المقابر في رحبة، وطاول اشجارا حرجية من صنوبر وسنديان وكذلك اشجار زيتون مثمرة.

وافاد رئيس مركز بزبينا في الدفاع المدني طلال ايوب بان “الحريق تشتد قوته بسب هبوب رياح دافئة، وقد نجحت عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني واهالي في منع النيران من الوصول الى تلةالمقابر القريبة نسبيا من المنازل في البلدة”.

ولفت الى ان “عملية الاطفاء تواجه صعوبة كبيرة نتيجة وعورة الموقع وعدم توافر سوى سيارة واحدة للدفاع المدني.