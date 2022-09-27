الرئيس عون منح فرقة “ميّاس” وسام الاستحقاق اللبناني المذهّب: "قوتكم وأداؤكم المميز ودقة عملكم مكّنوكم من تقديم لوحات فنية تفوق الخيال"

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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ما تتميز به فرقة ميّاس اللبنانية من قوة

واداء مميزين ودقة في العمل أوصلوا أعضاء الفرقة الى هذه الصورة من الانسجام ومكّنوها من

تقديم لوحات فنية تفوق الخيال وتحقيق هذا النجاح العالمي باسم لبنان.

ولفت رئيس الجمهورية الى انه منذ بداية متابعته لأداء الفرقة كان متأكداً من فوزها،

وقرر تكريمها تقديراً للنجاح الذي حققته من اجل لبنان وتشجيعاً لعطاءاتها الزاخرة.

كلام الرئيس عون جاء خلال حفل اقيم ظهر اليوم في قصر بعبدا، سلّم خلاله فرقة مياس;

وسام الاستحقاق اللبناني المذهب الذي قرر منحها اياه تقديراً لعطاءاتها وفوزها بجائزة المرتبة

الاولى في البرنامج الأميركي العالمي America;s got talent بنسخته السابعة عشرة، وذلك

بحضور مدرب الفرقة نديم شرفان واعضاء الفرقة وذويهم وعدد من الفنيين والاداريين ورئيس

مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر والوزير السابق سليم جريصاتي ومدير عام

رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشارين رفيق شلالا ورولا نصار.

وقائع الحفل

في مستهل الحفل القى المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية

الدكتور نبيل شديد الكلمة الآتية:

أيها الحفل الكريم،

على مدى ليال متتالية، خفقت قلوب اللبنانيين فرحا، وهي تتابع رقصا مبهرا تفوّق على

الابداع، على ما تناقلته وسائل الاعلام العالميّة، في البرنامج الأميركي العالمي Americas

got talent بنسخته السابعة عشرة، والمعروف بمستواه الكبير.

هذا الابداع، الذي تتوج بالمرتبة الأولى من قبل لجنة حكم، وتصويت جمهور عالمي، نابع من

لبنان. وقد حمله الى ما وراء البحار الشاب اللبناني نديم شرفان، الذي صاغ من أحلامه حقيقة ان

لبنان الدهشة، يبقى صنع ارادات لا تقوى عليها الصعاب.

وقد تكاملت صياغته، مع شابات لبنانيات، بمعظمهن طالبات في المعاهد والجامعات، هنّ أعضاء

فرقته الاستعراضية اللبنانية ميّاس التي أسسها العام 2013، حاصدة الشهرة من برنامج Arab

got talent على امتداد العالم العربي الى اليوم.

هناك، في قلب الولايات المتحدة الأميركية، صانعة الفنون المعاصرة، الأكثر إبهارا، لم تحمل

فرقة مياس لبنان معها فحسب، بل قدمت لوحات فنية تحبس الأنفاس، ارادتهاكرمالك يا

لبنان، على الحان من هنا، من وطن الارز، فيها نبض شمس لبنان وصفاء ثلجه الذي يكلل

ارزه.

أيها الحفل الكريم،

هي رسالة لبنان الزاخرة بأبهى صور الحياة، حملتها فرقة مياس، مدربا، وشابات، ومسؤولين

الى اقاصي العالم، وتفوقت على إٍسم لبنان ولأجله. وتقديرا لهذا الإنجاز الفني الراقي، وتشجيعا

لمزيد من العطاء الزاخر، قرّر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، منح فرقة مياس

اللبنانية وسام الاستحقاق اللبناني المذهب.

وعلى الاثر سلّم الرئيس عون وسام الاستحقاق اللبناني المذهّب الى مدرب الفرقة نديم

شرفان الذي ردّ بكلمة شكر فيها الرئيس عون على تكريمه الفرقة ومنحها الوسام وقال:"أنا اليوم

أكثر من فخور، ومسرور وارفع رأسي بهذا الوسام الذي منحته الجمهورية اللبنانية ممثلة

بالرئيس ميشال عون لهذه الفرقة، لأنها تستحق التقدير، لاسيما من خلال التعب الذي بذلته كل

صبية في هذه الفرقة وكل فريق العمل. وهذا الامر يبرهن أننا كلبنانيين، إذا اجتمعنا رغم كل

الاختلافات، وتخطينا الفروقات ووقفنا الى جانب بعضنا البعض ، نستطيع أن نصل الى هذه

النتيجة. وأهدي هذا الوسام الى كل ام واب وأخ وأخت وجدة وجدّ في هذا البلد، يتعبون ويشقون

ويبكون كي يمنحوا اولادهم حياة كريمة ولا يتركوا هذا البلد . فأنا أمنح لكم هذا الوسام لأنكم أنتم

من يستحقه. فلبنان من دون شعبه لا يساوي شيئاً كما أن الشعب بلا بلده، لا يساوي شيئاً. وتعدكم

مياس بأن تبقى أرزتنا وعلمنا على رأسنا من فوق وسنكمل هذا المشوار ولن نقف عند هذا

الحد كرمالك يا لبنان

وتوجه شرفان الى الصبايا أعضاء الفرقة بالقول: أنتن تعلمن مدى حبي لكن، واقول لأهلكن، أنا

اشكركم على الثقة التي منحتموني اياها منذ اليوم الاول، لاسافر واقطع البحار مع بناتكم. وقد

عاملتموني وكأنني إبن من ابنائكم واشكركم على ذلك واهدي هذه الجائزة لكل شخص منكم.

الرئيس عون

ثم رحبّ الرئيس عون بالحضور، مشيراً الى أنه تابع فرقة مياس أثناء اداء رقصها

الجميل وقد عبّر عن اعجابه كثيراً بهذا الاداء، وقال:عندما يبدأ الشخص بمتابعة أدائكم لا يصدق

بأنه يرى فرقة لبنانية تقدم أداء بهذا الجمال وقد توقعت لكم الربح منذ البداية لأن أداءكم قد فاق

الخيال . وقدرت جهد هذه الفرقة والصفات التي أوصلتكم الى هذا المستوى. ومن المؤكد انكم

تتميزون بقوتكم، وأدائكم والدقة التي تعملون بها للوصول الى هذا الانسجام والنظام. ومن خلال

هذه الصفات، نستطيع أن نقدّر الجهد الذي بذلتموه للوصول الى هذه النتيجة .

واضافلقد تمكنتم من تحقيق كل هذا النجاح، وهذا امر غير بسيط، وتقديراً لذلك،

وللنتيجة التي حققتموها من اجل لبنان اتخذت فوراً قرار تكريمكم لللنجاح الذي وصلتم اليه

ومنحكم وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، وهو أعلى وسام يُمنح للمميزين في لبنان. وتهانينا لكم

مرة ثانية وأهلا وسهلاً بكم.

وفي ختام الحفل هنأ الرئيس عون المدرّب شرفان والشابات اعضاء الفرقة وفريق العمل

متمنياً لهم مستقبلاً زاهراً مليئاً بالنجاح والتميّز ليظلوا قدوة لشابات وشباب لبنان ويرفعوا على

الدوام اسم وطنهم عالياً في العالم. ومن ثم التقطت الصور التذكارية.