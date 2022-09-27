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"طه أسعد" الفائز بتجربة فريدة لخمسة أيّام لحضور المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™

27
SEPTEMBER
2022
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بعد إطلاق حملة "لعبها صح وطير عكأس العالم FIFA™ مع فيزا"، أُجري في 15 أيلول 2022، تحت إشراف اليانصيب الوطني اللبناني، السحب للفوز برحلة لخمسة أيّام لشخصين لحضور المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، وقد فاز السيّد طه أسعد.

أُقيم في 20 أيلول 2022 حفل التسليم بحضور ممثّلين عن فيزا وبنك لبنان والمهجر وOMT.

صرّح في هذه المناسبة مدير فيزا في منطقة المشرق العربي ماريو المكاري قائلًا: "نفتخر بهذه الفرصة لمكافأة مستخدمي بطاقاتنا. تسعى فيزا باستمرار لإيجاد حلول مبتكرة لتسهيل المدفوعات على المستخدمين تلبيةً لحاجاتهم اليومية. هذه المرّة وبميزة إضافية، نساعد عملائنا على المشاركة في أحداث عالمية كبيرة مثل كأس العالم FIFA."

من جهّتها، أكّدت نائب الرئيس التنفيذي ومديرة الصيرفة بالتجزئة في بنك لبنان والمهجر جوسلين شهوان: "بفضل فيزا، يفتخر بنك لبنان والمهجر بكونه جزءًا من حملة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ونتشرّف بتقديم هذه التجربة المميّزة إلى حاملي بطاقات OMT."

بدوره، أشار العضو التنفيذي في مجلس إدارة OMT ناجي أبو زيد، إلى أنّ "بطاقة OMT من فيزا تُشكّل جزءًا من استراتيجية التحوّل الرقمي وهي في صميم مهمّتنا لتمكين الأفراد من خلال نقل الأموال بسرعة وسهولة ضمن هيكلية رقمية عملية وآمنة."

ولكن لم تنتهِ فرص الربح بعد! تمنح السحوبات الثلاثة المتبقّية حاملي بطاقات OMT من فيزا المؤهّلين فرصة الفوز بجوائز أخرى متنوّعة.

هل ستكونون من الفائزين في السحوبات اللاحقة؟ تابعونا!

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