الان عون "يكشف"... لهذا السبب زرنا دار الفتوى!

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كشف النائب الان عون لـصوت المدى أن لقاء "لبنان القوي" في دار الفتوى في هذه الأثناء أتى بإطار ازالة التشويش الذي يحصل على التيار لجهة الطائفة السنية والتي يعمد البعض على اتهام التيار بها

وأضاف نحن أمام انهيار غير طبيعي، ونحن بحاجة الى القيام بأي عمل يعيد الاستقرار قدر المستطاع، فصحيح أنه لدينا ملاحظات كثيرة على الموازنة ولكن وجودها أفضل من عدمه كلياً، ولا شيء سيرضي اللبنانيين, كما وأن الدولة لا تأخذ قرارات لأن لديها تأثيرات شعبية وهذا الخطأ، فإقرار أي موازنة أفضل من عدم اقرارها أبدا، والحل هو عبر البدء بحسم الأمور، فجزء من المعالجات هي أفضل من عدمها كلياً